Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с первым заместителем премьер-министра и министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Азербайджана.

На встрече была подчеркнута значимость мероприятий, проводимых в рамках «Бакинской энергетической недели».

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, обсуждены возможности расширения связей в сферах экономики, торговли, энергетики, гуманитарной сферы и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

В ходе беседы была подчеркнута значимость гуманитарной поддержки, оказываемой Азербайджаном Украине, выражена благодарность за гуманитарную помощь украинскому народу и за вклад в восстановление гражданской инфраструктуры.