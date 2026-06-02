В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» прокомментировали вопрос, будут ли запущены пассажирские перевозки по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс.

«При проектировании железной дороги Баку–Тбилиси–Карс предусматривалась организация пассажирских перевозок, и линия была построена с учётом этой возможности», — цитирует АПА председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшана Рустамова.

Он отметил, что в настоящее время между Азербайджаном, Грузией и Турцией нет каких-либо планов по организации пассажирских перевозок по линии Баку–Тбилиси–Карс.