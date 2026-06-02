Представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Мохаммад Джафар Асади заявил, что риск возобновления военного конфликта между Ираном и США сохраняется на фоне тупика в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Его слова приводит издание Defapress.

«Соединенные Штаты требуют от нас полной капитуляции, а иранский народ никогда не сдастся. Без капитуляции война неизбежна», – сказал Асади.

Он также подчеркнул, что Тегеран пока не раскрывал все свои «козырные карты». «Есть много возможностей, которые, если потребуется, мы используем», – добавил иранский генерал.

Говоря о состоянии оборонной промышленности страны, он отметил, что в ходе недавнего конфликта отрасль действительно понесла определенный ущерб. Вместе с тем, по его словам, ключевые мощности по производству военной техники и обеспечению вооруженных сил размещены скрытно и остаются неизвестными противнику, что позволяет поддерживать приемлемый уровень оборонного производства.