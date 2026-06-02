Проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») является «якорем» мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

По его словам, инициатива носит не просто якорный, а фактически революционный характер.

«Таким образом, мы сейчас принимаем в этой работе очень активное участие. Мы, в буквальном смысле слова, подписали договор, и это позволит американским компаниям инвестировать в интересах частного сектора, американских интересов, а также в интересах Азербайджана, Армении и других региональных стран, и мы надеемся, что это будет стимулировать нас», – отметил он.

В ходе слушаний член комитета Сената США по иностранным делам, сенатор Стив Дэйнс поднял вопрос о действующих торговых ограничениях Джексона–Вэника, которые, по его словам, продолжают мешать развитию связей со странами Центральной Азии.

Он отметил, что данная проблема вызывает обеспокоенность и в Азербайджане, и напомнил, что является сопредседателем инициативы по отмене ограничений, поинтересовавшись, является ли этот вопрос приоритетным для Госдепартамента.

«Отмена ограничений оказала бы значительное влияние на наши отношения с Центральной Азией», – добавил он.

«Да, это вредно. Мы хотели бы, чтобы это было устранено. Думаю, вам следует поговорить с председателем и членами комитета о том, чтобы вместе с вами вынести это на повестку», – ответил Рубио.

Поправки Джексона–Вэника были приняты в США в 1974 году и вводили торговые ограничения против стран с нерыночной экономикой, прежде всего в контексте СССР. После распада Союза они формально продолжили действовать в отношении ряда постсоветских государств. В настоящее время поправка остается в силе для ряда стран, включая Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.