Антикоррупционный суд Армении на заседании 2 июня постановил вернуть российскому бизнесмену, лидеру блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну паспорт гражданина республики, чтобы он смог принять участие в парламентских выборах. Об этом пишут армянские СМИ.

Карапетян находится под домашним арестом в рамках уголовного дела, связанного с обвинениями в призывах к свержению власти в стране.

Отметим, что в парламентских выборах участвуют 16 партий и два блока, включая блоки «Армения» и «Сильная Армения».