Ливан и Израиль на переговорах в Вашингтоне приступили к обсуждению предложенного США плана деэскалации, который предусматривает поэтапный вывод израильских войск с территории Ливана в течение двух месяцев. Об этом сообщает портал Janoubia.

План рассчитан на 60 дней и предусматривает ряд последовательных шагов по снижению напряженности в приграничных районах. Параллельно в южные районы страны должны быть развернуты подразделения ливанской армии и миротворческий контингент Временных сил ООН в Ливане. Предполагается, что это позволит сохранить режим прекращения огня и избежать возобновления полномасштабного конфликта.

Как сообщили порталу дипломатические источники в Вашингтоне, США не рассчитывают на быстрый прорыв в переговорном процессе. Вместе с тем в американской администрации считают, что согласование последовательных совместных шагов может способствовать восстановлению доверия между сторонами.

По информации издания, Израиль на данном этапе связывает вывод своих сил с получением надежных гарантий безопасности, включая полный демонтаж военной инфраструктуры организации «Хезболла». В Бейруте, в свою очередь, придерживаются позиции, что вопрос вооружений «Хезболлы» относится исключительно к внутренним делам Ливана и не должен становиться предметом переговоров. Ливанская сторона считает, что предметное политическое обсуждение этой темы возможно лишь после того, как израильские подразделения полностью покинут территорию страны.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне стартовал четвертый раунд переговоров между Ливаном и Израилем по прекращению огня.