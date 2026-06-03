Футболка трехкратного чемпиона мира Пеле, в которой он выступал в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукцион Sotheby’s. Об этом сообщает ESPN.

Речь идет о майке с номером 10, в которой 17-летний бразильский форвард Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) оформил дубль в финале чемпионата мира 1958 года против сборной Швеции (5:2) на стадионе «Росунда» в Стокгольме. Этот матч принес Бразилии первый в истории титул чемпиона мира. Сам Пеле остается самым молодым автором гола в финалах мировых первенств.

«Это одежда, которую надел один из величайших футболистов в истории в тот вечер, когда началось его восхождение», – заявил глава отдела современных коллекционных предметов Sotheby’s Брам Вахтер.

Как отмечает ESPN, после финала Пеле подарил футболку партнеру по сборной и другу Диде (Нелсон де Жезус Силва). В 2004 году она была передана в бразильский музей, а позднее оказалась у нынешнего владельца, чье имя не раскрывается.

Торги пройдут с 29 июня по 16 июля – завершение аукциона запланировано за три дня до финала нынешнего чемпионата мира. Предварительная оценка лота составляет около $6 млн.

Напомним, Пеле скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.