Армению и Россию в перспективе ожидает развитие отношений в формате нормального партнерства, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении Армении.

«Мы в конструктивной и рабочей атмосфере работаем и будем работать с нашими российскими коллегами для решения проблем, разъяснения всех недоразумений. И поверьте, Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее», – заявил Мирзоян, комментируя вопрос о том, как действующие власти республики намерены выводить отношения с Россией из кризиса.