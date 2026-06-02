В ближайшие время показатели экспорта плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию останутся практически такими же, как и в прошлом году. Об этом Minval сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев.

Отметим, что в России хотят заменить армянскую черешню и персики азербайджанскими. Заменить армянские абрикосы можно, нарастив поставки из Турции, Узбекистана и Таджикистана, черешню — из Азербайджана, Узбекистана, Турции и Молдовы, а поставки армянского винограда можно заменить поставками из Турции, Узбекистана, Египта, Индии и Китая, вишни — из Сербии и Молдовы, нектарин — из Турции, Узбекистана, Египта, Индии и Китая, персики — из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Грузии, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передают СМИ.

Между тем Гулиев коснулся ситуации с поставками азербайджанской плодоовощной продукции на российский рынок.

«У каждой культуры есть свой производственный цикл. В Азербайджане площади садов уже определены, и для того, чтобы новый сад начал приносить урожай, потребуется несколько лет. Как правило, плодоношение начинается на третий год после посадки, а максимальной урожайности деревья достигают на четвертый-пятый год. Поэтому резко увеличить объемы производства и экспорта невозможно. Сегодня мы производим и экспортируем примерно столько продукции, сколько позволяют наши существующие мощности, и в краткосрочной перспективе эти показатели останутся стабильными», — отметил он.

По его словам, ежегодный рост поставок возможен лишь за счет вступления в период урожая новых садов или увеличения урожайности уже существующих насаждений. В связи с этим Азербайджан экспортирует примерно тот объем продукции, который способен произвести.

Комментируя влияние неблагоприятных погодных условий на урожай, Гулиев сообщил, что в ряде регионов из-за интенсивных осадков фруктовые сады действительно сильно пострадали. Однако на данный момент у ассоциации нет информации о масштабах ущерба.

Он также добавил, что в настоящее время каких-либо серьезных проблем с экспортом плодоовощной продукции в Россию не наблюдается. Если в прошлом году отдельные партии товаров возвращались из-за обнаружения карантинных вредителей и фитосанитарных нарушений, то в текущем сезоне подобных случаев пока не зафиксировано.

Говоря о географии производства, Гулиев сообщил, что основным регионом выращивания черешни остается Губа-Хачмазская зона. Производство персиков сосредоточено преимущественно в Аранском регионе, в том числе в Барде, а также развивается в Шамкирском и Товузском районах.

Азербайджан является одним из крупнейших производителей и экспортеров свежих фруктов и овощей, таких как помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, дыни, арбузы и другие. По итогам 2025 года стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию превысила $837 млн. Из этой суммы $696 млн приходится на фрукты и овощи, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сельхозпродукция занимает важное место в структуре взаимного товарооборота. Российский рынок остается основным направлением ненефтяного экспорта Азербайджана. При этом стоимость сельхозпродукции, импортированной из России в прошлом году, превысила $832 млн. В 2025 году объем торговых операций между двумя странами составил $4,9 млрд, а в первом квартале этого года — $750 млн.