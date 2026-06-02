Баку и Минск по итогам 16-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали пять документов по различным направлениям взаимодействия. Об этом сообщает БелТА.

После завершения заседания межправительственной комиссии был подписан итоговый протокол. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич и вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов.

Далее председатель Государственного комитета статистики Азербайджана Азер Мурсагулов и председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева подписали меморандум о взаимопонимании.

В сфере спорта министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук утвердили программу сотрудничества на 2026–2030 годы в области физической культуры и спорта.

Отдельное внимание было уделено здравоохранению: заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов и его белорусский коллега Александр Старовойтов подписали «дорожную карту» взаимодействия на 2026–2027 годы.

Кроме того, между производственным объединением «Гянджинский автомобильный завод» и белорусским ООО «ПОЖСНАБ» заключен контракт на сборку 21 единицы пожарной техники. Документ подписали председатель наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев и исполняющий обязанности директора ООО «ПОЖСНАБ» Сергей Захаревич.

Как отмечается, подписанные документы направлены на дальнейшее расширение сотрудничества двух стран в экономической, социальной и гуманитарной сферах.