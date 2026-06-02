Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проиграл судебный процесс по иску к главному редактору независимого новостного портала Aktuality Петеру Барде. Об этом сообщает само издание.

Фицо требовал от Барды и издательства Ringier Slovakia Media выплаты компенсации в размере €200 тыс., заявляя, что они использовали его фотографию на обложке книги «Одержимый властью Фицо» без его согласия. Книга, автором которой является Петер Барда, была выпущена издательством Ringier Slovakia Media в 2024 году.

Однако суд пришел к выводу, что права Фицо нарушены не были, а издание книги полностью соответствовало законодательству Словакии. Кроме того, в решении отмечается, что заявленная премьером сумма компенсации была признана чрезмерно завышенной.