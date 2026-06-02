Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил о своем участии в церемонии запуска полного функционирования железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, состоявшейся в Грузии с участием министров транспорта Азербайджана и Турции.

«Сегодня в городе Ахалкалаки (Грузия) я принял участие в официальной церемонии полного запуска железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. С приветственным словом на мероприятии выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Также присутствовали министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. В рамках мероприятия у меня состоялись краткие контакты с коллегами-министрами», – написал Худатян в Facebook.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидхзе не исключил подключения Армении к проекту железной дороги БТК.