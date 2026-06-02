Представители бизнеса Армении и Турции провели в турецком Карсе одни из первых масштабных B2B-переговоров, на которых обсудили перспективы экономического сотрудничества. Об этом сообщает Kars Hakimiyet.

Встреча прошла при поддержке МИД двух стран и Союза палат и товарных бирж Турции (TOBB), организатором выступила Торгово-промышленная палата Карса (Kars Ticaret ve Sanayi Odası, KATSO). В рамках программы турецкие и армянские предприниматели впервые на таком уровне собрались за одним столом, чтобы обсудить возможные совместные проекты, инвестиции и направления экономического взаимодействия.

По данным организаторов, целью встречи было развитие прямых контактов между бизнесом двух стран и укрепление экономических связей на фоне нормализации отношений. Отмечается, что деловое сотрудничество может стать важным фактором укрепления доверия и региональной интеграции.

Стороны обсудили широкий круг тем, включая торговлю, логистику, транспорт, туризм, сельское хозяйство, промышленность, энергетику и сферу услуг. Особое внимание уделялось развитию транспортной связанности и упрощению логистических маршрутов как внутри региона, так и через Южный Кавказ.

В туристической сфере подчеркивалось, что развитие совместных маршрутов, включая древний город Ани и исторические достопримечательности Армении, способно сформировать новые трансграничные направления и увеличить поток туристов в регион.

Также обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные связи, возможное открытие пограничных переходов и восстановление логистических маршрутов, что может повысить экономическую активность региона.

По итогам участники выразили надежду, что встреча станет отправной точкой для регулярного диалога между бизнес-сообществами Турции и Армении и приведет к появлению практических совместных проектов в ближайшей перспективе.