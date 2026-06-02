Выходец из Белоруссии Роман Гофман возглавил израильскую Службу внешней разведки «Моссад». Об этом сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Службы внешней разведки «Моссад» — событие исторического значения. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля», – написал Гендельман в своем телеграм-канале.

Гофман родился в Белоруссии и переехал в Израиль вместе с семьей в 1990 году. Обучение он проходил в военном интернате в поселении Эли в Самарии, а службу в армии начал в танковых войсках.

В 2019 году офицеру было присвоено звание бригадного генерала. В апреле 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил Гофмана своим военным секретарем.