В Нахчыване обнаружили местонахождение древней урартской клинописи VIII века до нашей эры, высеченной на скале в районе Иландага.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, местонахождение надписи установили заместитель директора по научной работе Института истории, этнографии и археологии Нахчыванского отделения НАНА, член-корреспондент академии, профессор Вели Бахшалиев, руководитель Хараба-Гиланской археологической экспедиции Института археологии и антропологии, доцент Бахлул Ибрагимли, а также исследователь Гусейн Джафаров.

Отмечается, что еще в конце 1980-х годов клинописный текст на скале в районе Иландага был обнаружен и введен в научный оборот, однако точное местонахождение памятника тогда указано не было. Несмотря на многочисленные попытки поисков в последующие годы, найти его не удавалось.

На скале в районе Иландага высечен текст, посвященный урартскому царю Ишпуини — сыну Сардури I, а также его сыну Менуа. Надпись датируется VIII веком до нашей эры.

Согласно существующему переводу, в тексте говорится о завоевании городов Аршини и Аниани, а также об установке стелы в честь бога Халди и проведении ритуала жертвоприношения в земле Пулуади.