Баку в этом году примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта (World AI Week) США. Об этом было объявлено в ходе первого заседания Азербайджано-американского экономического диалога в азербайджанской столице.

Заседание прошло при участии Министерства экономики Азербайджана и Государственного департамента США в рамках Бакинской энергетической недели и в соответствии с положениями Хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами.

При участии министра экономики Микаила Джаббарова и помощника госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Орра был подписан Протокол диалога, а также ряд документов по цифровой инфраструктуре, трансферу технологий и внедрению промышленных решений.

В рамках заседания состоялись панельные сессии, посвященные региональной связанности, торговле и транзиту, энергетической безопасности, инвестициям, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре. На первой сессии обсуждались маршрут TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), Средний коридор, развитие логистических возможностей, инвестиционный климат Азербайджана и новые перспективы для американских компаний на рынках Европы и Центральной Азии.

На сессии по энергобезопасности рассматривались перспективы развития Южного газового коридора и наращивания энергопроизводства, а также вопросы диверсификации цепочек поставок, включая критически важные минералы.

В блоке, посвященном ИИ и цифровой инфраструктуре, стороны обсудили сотрудничество в сфере дата-центров, внедрения ИИ-технологий, развитие регуляторной среды и расширение технологического партнерства.