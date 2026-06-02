Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может в ближайшее время, в том числе этой ночью, нанести новый массированный удар по украинской территории.

«Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревоги. Всем партнерам вместе, всем в Европе нужно и дальше работать, чтобы были ракеты для нашей ПВО, чтобы были необходимые системы и жизненно важные разведданные, и другие вещи, которые помогают спасать жизни людей», – говорится в сообщении украинского лидера.

Президент также сообщил, что в ходе прошлой ночи российская сторона запустила более 70 ракет и 650 дронов по территории Украины. Кроме того, днем были зафиксированы атаки с применением около 100 дронов.

«К сожалению, уровень снабжения нашей ПВО сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Были попадания. Сто тридцать человек пострадали. К сожалению, 22 человека погибли, двое детей среди них. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», – отметил Зеленский.

Президент также напомнил, что все типы российских ракет не могут производиться без компонентов, которые завозятся из других стран.