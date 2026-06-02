Отношения между Баку и Минском находятся на очень высоком уровне. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в Минске, передают белорусские СМИ.

«Последний визит Александра Григорьевича (Лукашенко) в Азербайджан, посещение Карабаха в мае 2024 года… Оно еще раз стало важным показателем уровня отношений между странами и придало дополнительный импульс нашему сотрудничеству», – сказал Шарифов.

Вице-премьер напомнил, что ранее Карабах посещали и другие высокопоставленные представители Беларуси, в том числе Турчин. По его словам, это свидетельствует о последовательной поддержке Беларусью «правого дела Азербайджана».

Шарифов подчеркнул, что в настоящее время продолжается процесс восстановления Карабаха и возвращения туда вынужденных переселенцев.

«Процесс тяжелый, непростой, требующий больших материальных затрат. Вы знаете, там еще есть проблема мин… До сегодняшнего дня определенные случаи есть, когда люди попадают на эти мины, получают увечья», – добавил вице-премьер Азербайджана.

По его словам, в Баку ощущают «дружеское плечо» Беларуси в процессе восстановления Карабаха.

Говоря о работе межправительственной комиссии двух стран, Шарифов отметил, что она создана прежде всего для развития торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем, по его мнению, необходимо расширять повестку и в гуманитарной сфере. В этой связи он указал на уже имеющиеся наработки в области культуры и образования.