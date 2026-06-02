В Хатаинском районе Баку произошло разбойное нападение на магазин.

Потерпевший обратился в полицию и заявил, что неизвестные ворвались в торговую точку, где он работал продавцом, применили к нему силу и похитили товары на сумму 350 манатов.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 36-го отделения полиции Хатаинского РУП были задержаны подозреваемые — ранее судимый 23-летний Алимамед Мустафаев и 20-летний Камал Сафарли. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения.

В ходе расследования также выяснилось, что они совершили кражу в другом магазине района.

По факту продолжается следствие.

