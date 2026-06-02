Президент Ирана Maсуд Пезешкиан направил поздравительное письмо главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Азербайджанской Республики — Днем независимости. Народы Ирана и Азербайджана объединяют многочисленные общие исторические, цивилизационные, культурные, религиозные и языковые связи. Эти общие узы укрепили и сделали нерушимой дружбу между народами наших стран. Несомненно, наши прочные связи стали надежной основой для развития отношений между двумя государствами», – говорится в поздравлении.

Пезешкиан отметил, что после восстановления независимости Азербайджана Иран всегда поддерживал развитие взаимных связей между двумя странами.

«Мы рады, что сегодня, в соответствии с желаниями и стремлениями наших народов, наблюдаем динамичное развитие отношений между нашими государствами. Надеюсь, что этот динамичный процесс, охватывающий широкий спектр двусторонних, региональных и международных вопросов, продолжится ещн более высокими темпами. Прошу Всевышнего даровать Вашему Превосходительству крепкое здоровье и успехи, а народу Азербайджанской Республики – благополучие и мир», – подчеркнул иранский президент.