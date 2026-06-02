Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются в непрерывном режиме, однако их итог остается неопределенным. Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social.

«Сообщения лживых СМИ о том, что Исламская Республика Иран и США прекратили разговаривать несколько дней назад, являются абсолютно ложными и вводят в заблуждение. Беседы между нами проходят непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, вчера и сегодня. Чем они завершатся, неизвестно, но как я сказал Ирану: «Вам так или иначе пора пойти на сделку», – написал Трамп.