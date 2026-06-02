Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом процесс нормализации отношений Еревана и Анкары. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

Пашинян также поздравил Эрдогана с праздником Гурбан-байрам.

В свою очередь турецкий лидер заявил, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией продолжается благодаря шагам, предпринимаемые сторонами для развития прямой торговли.

Лидеры также обсудили региональные проблемы.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и поддерживает все шаги, направленные на достижение этой цели.