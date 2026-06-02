Первые партии армянских товаров, ввоз которых ограничила Россия, уже экспортированы в Евросоюз. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена. Ни один товар не останется невостребованным», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что расскажет, в какие страны была отправлена продукция, когда товары прибудут в место назначения. Речь идет как о Евросоюзе, так и о других рынках, уточнил при этом премьер-министр.

Ранее Пашинян назвал запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов политизированным.