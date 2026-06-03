Минфин США расширил санкционный список, включив в него четыре криптовалютные биржи, зарегистрированные в Иране. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

По данным Минфина США, в 2025 году через платформу Nobitex проходило свыше половины всех операций Ирана с цифровыми активами. В их числе, как утверждается, были транзакции, связанные с Центральным банком страны и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, под санкции попали четыре гражданина Ирана – основатели и руководители криптовалютной биржи.