Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что технические аспекты, связанные с ядерной программой Тегерана, потребуют проведения второго этапа переговоров между США и Ираном, который может занять от одного до трех месяцев.

«Второй этап заключается в том, что они должны взять на себя обязательство вести чрезвычайно конкретные переговоры об утилизации высокообогащенного урана, который еще погребен где-то глубоко под горой», – сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, иранские власти должны согласиться на обсуждение долгосрочных ограничений в сфере обогащения урана либо прекращение соответствующей деятельности в рамках второго этапа.

«Это, безусловно, очень технические вопросы, и я не думаю, что их можно решить за пять дней. Это потребует встреч команды экспертов на протяжении 30, 60, 90 дней для согласования деталей», – прогнозировал госсекретарь США.

Рубио также допустил возможность прогресса в переговорах с Ираном в ближайшие дни. «Перед нами есть перспективы. Это может произойти сегодня, может произойти завтра или на следующей неделе», – отметил госсекретарь, по словам которого Тегеран «впервые согласился обсуждать аспекты своей ядерной программы».

При этом он подчеркнул, что переговоры «не гарантируют заключение сделки, которая устроит Сенат и народ США».

Кроме того, американский дипломат исключил обсуждение отмены или смягчения санкций против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива.