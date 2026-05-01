В связи с проведением «Бакинского марафона 2026» 3 мая с 09:00 утра и до завершения мероприятия движение на некоторых улицах и проспектах будет полностью ограничено.

Об этом заявили в Управлении государственной дорожной полиции города Баку.

Отмечается, что марафон протяжённостью 42 км стартует с Площади Государственного флага и пройдет через административную территорию Приморского бульвара, Морской вокзал, проспект Нефтяников, Белый город, проспект 8 Ноября, улицу Юсифа Сафарова, Парк Любви, проспект Гейдара Алиева, «Baku Arena», улицу Шёлкового пути, улицу Музаффара Нариманова, проспект Зии Буньятова, улицу Бёюкшор, мост Бёюкшор, Балаханский круг, дорогу Бёюкшор–Пираллахи, Бакинскую кольцевую дорогу (шоссе Бильгях–Пираллахи), с финишем в «Sea Breeze».

Водителям и другим участникам дорожного движения рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывать возможные заторы на указанных направлениях и использовать альтернативные дороги.