Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года и будет проводить матчи, как и запланировано, на территории США, заявил на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере президент организации Джанни Инфантино.

«Иран будет принимать участие в чемпионате мира. Конечно, сборная Ирана будет играть в США. Причина очень простая — нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе, в этом наша ответственность. Футбол объединяет мир», — сказал Инфантино, обращаясь к участникам конгресса.

Сборная Ирана на групповом этапе чемпионата мира‑2026 должна сыграть с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта. Все матчи запланированы на территории США.