Начальник управления Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов погиб утром во вторник в подмосковной Балашихе в результате взрыва автомобиля BMW X3. Об этом сообщает «Агентство».

Первым о личности погибшего сообщил блогер Анатолий Шарий, после чего аналогичную информацию распространил российский телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

По данным украинских изданий, при покушении на Давыдова могло быть использовано взрывное устройство с зарядом около 500 граммов тротила.

Согласно утечкам данных, Давыдов проживал в Балашихе в доме №6 по улице Кожедуба. Примерно в 200 метрах, в доме №10 по улице Колдунова, и произошел взрыв. На одном из роликов с камеры видеонаблюдения видно, что взорванный автомобиль двигался в направлении от дома, где проживал Давыдов.

Давыдову было 57 лет, он носил звание полковника.

Фамилия Давыдова ранее упоминалась в документах, опубликованных во время конфликта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Минобороны. Он также фигурировал как один из трех военных, отвечающих за распределение боеприпасов в российской армии.

Российские правоохранительные органы официально личность погибшего пока не подтверждали.