Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах, направленных на стимулирование экспорта ненефтегазовой продукции и поддержку транспортных расходов. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, при экспорте ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения за счет средств государственного бюджета будет компенсироваться часть транспортных расходов. Размер поддержки будет определяться в зависимости от вида товара, его таможенной стоимости, страны назначения экспорта и вида транспорта.

Кроме того, за счет средств госбюджета предусмотрена компенсация транспортных расходов на сухопутную перевозку ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, на другие территории Азербайджана.