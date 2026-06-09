Организаторы чемпионата мира по футболу — 2026 за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков.

Об этом сообщила Федерации футбола Ирана, чье заявление было опубликовано на портале Reuters.

«Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — указано в сообщении.

На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле — с Египтом.