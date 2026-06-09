В Армении местного журналиста отправили на военные сборы на следующий день после репортажа о парламентских выборах. Об этом пишут армянские СМИ.

Согласно информации, Нарек Хачатрян на протяжении всей предвыборной кампании и в день выборов фиксировал многочисленные нарушения со стороны правящей партии «Гражданский договор». В частности, в день голосования он опубликовал видео массового подвоза военных к избирательным участкам. На следующий день он получил повестку на 25-дневные сборы.

Брюссель и западные институты, которые обычно первыми бросаются защищать свободу слова и права журналистов, в случае с Арменией словно набрали воды в рот. Ни громких заявлений, ни требований расследования, ни привычной «глубокой озабоченности».