Сборная Азербайджана по футболу одержала победу над Сан-Марино в товарищеском матче. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Международный контрольный матч состоялся в венгерском городе Сомбатхей и завершился победой Азербайджана со счетом 2:1.

Первый гол в игре забили футболисты Сан-Марино — на 9-й минуте отличился капитан команды Никола Нанни. Сборная Азербайджана сравняла счет в середине первого тайма: на 27-й минуте точным ударом отметился Рахман Дашдамиров.

Победу азербайджанской команде принес гол в начале второй половины встречи — на 49-й минуте мяч в ворота соперника отправил нападающий Ренат Дадашов.