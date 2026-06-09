Президент США Дональд Трамп допустил участие Соединенных Штатов в восстановлении инфраструктуры Ирана, пострадавшей в результате конфликта.

«Кому-то придется строить всю эту инфраструктуру, новые мосты, новые заводы. Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению», – сказал Трамп в интервью телеканалу ABC News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли сравнить такую инициативу с планом Маршалла, предусматривавшим американскую помощь европейским государствам после Второй мировой войны, президент США согласился с этим сравнением. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон в таком случае «получит половину их (Ирана) нефти».

Трамп также заявил, что новая масштабная военная кампания США против Ирана потребовала бы значительных затрат.

«Некоторые из моих лучших друзей хотят, чтобы я снова начал бомбардировки, но они не понимают», – указал Трамп.

При этом глава Белого дома не стал уточнять, кого именно имел в виду. По его словам, возобновление крупномасштабных ударов со стороны США привело бы к тому, что Ормузский пролив оставался бы закрытым еще в течение многих месяцев.