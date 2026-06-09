Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы сбили американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива.

«Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что на борту находились два пилота, оба не пострадали.

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон «вынужден будет ответить» на эту атаку.

08:43

Боевой вертолет Вооруженных сил (ВС) США Apache потерпел крушение неподалеку от Ормузского пролива.

Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что обоих членов экипажа удалось спасти. Причина падения вертолета неизвестна, ведется расследование инцидента.

Издание обращает внимание, что крушению предшествовали несколько дней, в течение которых напряженность на Ближнем Востоке то возрастала, то снижалась.