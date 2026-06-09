Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости как можно скорее провести досрочные выборы в Совет старейшин (муниципалитет) Гюмри.

«То, что я увидел в районах Гюмри, честно говоря, для меня было неожиданным и шокирующим. Я не мог представить, что в стране, в которой я премьер, могут быть дворы в таком состоянии <…>. Я говорил, что в Гюмри у нас должны быть досрочные выборы как можно быстрее. До этого мы должны предпринять там срочные меры», — сказал он в ходе совещания.

Напомним, 20 октября 2025 года силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании восьми лиц, в том числе главы муниципалитета Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве.