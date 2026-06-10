Два американских самолета-заправщика замечены над нейтральными водами Персидского залива вблизи границ Ирана, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Два самолета Boeing KC-46A Pegasus, вылетевших из Тель-Авива, в настоящее время курсируют над нейтральными водами Персидского залива невдалеке от границы воздушного пространства Ирана», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще один аналогичный самолет находится в воздушном пространстве в районе западного побережья Персидского залива.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал военных США как можно скорее покинуть окрестности исламской республики.