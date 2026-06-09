Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил о готовности ЦАХАЛ к возобновлению ударов по Ирану. Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, попытки Ирана навязать новые правила игры и изменить существующую реальность не увенчаются успехом, а израильская армия продолжит операции против ливанской «Хезболлы».

«Армия Израиля была и остается в состоянии высокой готовности к возобновлению боевых действий против Ирана. Мы готовы нанести Ирану еще один тяжелый и глубокий удар», – подчеркнул Замир.

Он отметил, что удары, ранее нанесенные по Ирану, были подготовительным этапом для еще более значительных и мощных атак.