Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) провел в Ошской и Баткенской областях масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой задержан 31 человек, подозреваемый в подготовке терактов. Об этом сообщает ГКНБ.

Согласно информации, спецоперация была проведена в ночь на 9 июня. По данным ведомства, задержанные связаны с террористическими организациями «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» и ИГИЛ и планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

В ходе обысков у них были изъяты религиозно-экстремистская литература, четыре единицы огнестрельного оружия и денежные средства. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных и каналов финансирования группы.