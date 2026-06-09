МИД Нидерландов поблагодарил Азербайджан за содействие, оказанное в период временного функционирования голландского посольства в Иране из Баку. Об этом сообщает посольство Нидерландов в Баку в соцсети Х.

«Посольство Нидерландов в Иране, которое временно осуществляло свою деятельность из Азербайджана, возобновило работу в Тегеране с 7 июня 2026 года. Министерство иностранных дел Нидерландов выразило признательность властям Азербайджана и посольству Нидерландов в Азербайджане за оказанную поддержку», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство Нидерландов в Иране временно работало из Азербайджана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.