Украинская гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате российского обстрела Одесской области, завоевала золотую медаль на турнире в Румынии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Паскаль стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике «Carla’s Rhythmic Cup», который прошел в Румынии.

Спортсменка пострадала в мае 2022 года в Затоке во время обстрела России. В результате атаки она получила множественные переломы, позже находилась в медикаментозной коме, после чего врачи ампутировали ей ногу. В 2023 году ей установили бионический протез. После этого гимнастка прошла реабилитацию и постепенно вернулась к занятиям художественной гимнастикой, которой занимается с трехлетнего возраста.

По словам Кипера, Паскаль была отмечена не только за техническое мастерство, но и за силу духа и эмоциональность исполнения.