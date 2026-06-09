Бывший президент УЕФА и легенда французского футбола Мишель Платини подал жалобу на главу ФИФА Джанни Инфантино.

Платини обвинил Инфантино в клевете и использовании влияния. Также он рассчитывает инициировать гражданский иск против ФИФА, чтобы добиться компенсации ущерба, причиненного «махинациями, направленными на то, чтобы не допустить избрания Платини президентом ФИФА в 2015 году».

Француз отметил, что не позволит уйти от ответственности тем, кто причинил ему вред.

Конфликт между двумя влиятельными фигурами мирового футбола уходит корнями в крупнейший коррупционный кризис в истории ФИФА, разразившийся в мае 2015 года.

В результате скандала от футбольной деятельности были отстранены тогдашний президент Йозеф Блаттер, генсек Жером Вальке и вице-президент Мишель Платини. Платини изначально был дисквалифицирован на 8 лет, а поводом для этого послужил перевод 2 млн швейцарских франков от Блаттера Платини в 2011 году.

Стороны утверждали, что это была законная оплата за консультационные услуги, оказанные в период с 1998 по 2002 год, однако комитет по этике счел эти действия неправомерными. После апелляции срок дисквалификации Платини был сокращен вдвое.

А в 2023-м суд города Беллинцона полностью оправдал Платини.