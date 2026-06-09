Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести крупнейший за последние два года пакет санкций против России, который включает более 170 позиций.

«Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики. Сегодня мы представляем наши предложения по 21-му пакету санкций против России. Он включает в себя временную заморозку потолка цен на нефть в России и внесение в санкционный список учреждений, используемых Москвой для получения доходов и обхода санкций ЕС», – написала Каллас в соцсети X.

Отдельно в соцсети Х она заявила, что ЕС намерен расширить давление на компании, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс. По ее словам, новые ограничения затронут более 30 позиций, связанных с производством беспилотников, а также 50 компаний, включая юридические лица из Китая, Турции, Кыргызстана, Казахстана, ОАЭ и Индии.

Каллас добавила, что ЕС также планирует ограничить экспорт ряда материалов и технологий, включая никелевые порошки, металлы и высокоэффективные сплавы, чтобы усилить давление на российскую промышленность. Кроме того, предусматриваются ограничения на импорт отдельных товаров – в том числе автомобильных запчастей, руд драгоценных металлов и химической продукции.