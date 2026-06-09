Более 60% граждан Израиля выступают против того, чтобы Биньямин Нетаньяху остался на посту премьер-министра после парламентских выборов в этом году, сообщает The Times of Israel со ссылкой на опрос Israel Democracy Institute.

По данным опроса, 61% респондентов выступили против сохранения Нетаньяху на посту главы правительства после очередных выборов, которые пройдут осенью.

Кроме того, 61% участников исследования поддержали идею ограничения, согласно которой один и тот же человек не должен занимать должность главы правительства более двух сроков.

Опрос проводился с 31 мая по 5 июня, в нем приняли участие 750 человек.

Издание напоминает, что Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 2009 по 2021 год, а затем вновь занял пост премьера в 2022 году.

Дата парламентских выборов в стране пока не определена, однако они должны пройти не позднее 27 октября.