Семья президента США Дональда Трампа с начала его второй каденции получила не менее $2,3 млрд благодаря участию в ряде криптовалютных проектов. Такие оценки приводит агентство Reuters.

Агентство проанализировало, «сколько денег Трампы получили от четырех своих основных проектов, касающихся криптовалют, сколько собственных средств они вложили в эти проекты, и как сложилась ситуация для внешних инвесторов».

«Вывод: к концу апреля семья Трампа получила $2,3 млрд от криптовалют практически без рисков, а остальные инвесторы потеряли $2,3 млрд, включая потенциальные убытки», – подчеркивается в материале.

Как уточняет агентство, в число компаний, обеспечивших доход семье президента США, входят World Liberty Financial, AI Financial Corp и American Bitcoin. World Liberty Financial, в частности, получила от продажи токенов около $1,4 млрд.

В публикации также отмечается, что в реализации криптовалютных проектов участвуют сыновья американского лидера Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший.