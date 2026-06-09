США планируют начать серийное производство недорогих крылатых ракет в рамках программы FAMM в сентябре 2026 года, сообщил начальник штаба ВВС США Кеннет Уилсбэк на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Ракеты в рамках инициативы FAMM находятся на пути к запуску в производство в сентябре этого года», – сказал он.

Уилсбэк также подчеркнул, что наблюдения за ситуацией не только на Ближнем Востоке, но и в Европе подтвердили значимость массового производства и необходимости ускоренного выпуска вооружений.

«Я имею в виду, что массовое производство важно, потому что оно усложняет оборону для противника», – резюмировал начальник штаба ВВС США.

Инициатива FAMM (Family of Affordable Mass Munitions) предусматривает создание и серийный выпуск относительно недорогих ракет, стоимость которых будет существенно ниже традиционных американских систем поражения, таких как крылатые ракеты Tomahawk и AGM-158 JASSM.