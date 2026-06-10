Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто как в течение ближайшей недели, так и через несколько месяцев, однако «абсолютно точно» будет заключено до промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

В интервью CBS Вэнс заявил, что Вашингтон «очень близок» к заключению соглашения по иранской ядерной программе, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

«Прямо сейчас я чувствую, что мы находимся в позиции, позволяющей заключить сделку, которая будет выгодна Соединенным Штатам в экономическом плане и которая действительно решает проблему иранской ядерной программы – не только сейчас, не только пока Дональд Трамп является президентом, но и в долгосрочной перспективе, чтобы мои дети могли сказать, когда они станут взрослыми: «Иран не будет обладать ядерным оружием», – подчеркнул он.

Комментируя ход переговоров, вице-президент отметил, что не считает, будто иранская сторона «вводит за нос» США, подчеркнув, что администрация Трампа опирается на собственные переговорные механизмы и инструменты давления.

«Опять же, я думаю, что их система требует много времени, чтобы прийти к консенсусу. Я постоянно слышу, как люди спрашивают меня: «Вы доверяете иранцам?» И президент сказал: «Я никому не доверяю. Я никому не доверяю. Что я действительно доверяю – это своей собственной способности вести переговоры. Я доверяю способности нашей администрации вести переговоры, и я доверяю механизмам принуждения, которые мы введем в действие», – подчеркнул Вэнс.