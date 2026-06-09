Еврокомиссия предложила включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новый пакет антироссийских санкций, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России», – говорится в публикации.

Как отмечает телеканал, Евросоюз вновь рассматривает возможность введения ограничений в отношении священнослужителя, после того как аналогичная инициатива в 2022 году не была реализована из-за позиции Венгрии. При этом, подчеркивают авторы материала, остается неясным, поддержат ли все 27 стран ЕС включение патриарха Кирилла в санкционный список.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) намерена ввести крупнейший за последние два года пакет санкций против России, который включает более 170 позиций.