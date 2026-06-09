Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал военных США поскорее покинуть окрестности исламской республики. Свой призыв он опубликовал в соцсети X.

«Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно рискуют из-за собственных человеческих ошибок, простых случайностей или возможного попадания под перекрестный огонь. Чтобы снизить риск, лучшее решение — для них уйти», – говорится в публикации.

Аракчи отметил, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, однако он «владеет и другими языками тоже».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы сбили американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива.