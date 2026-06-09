США и Иран в ходе переговоров по ядерной сделке обсуждают возможность введения длительного запрета для исламской республики на обогащение урана сроком примерно на 15 лет. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом закрытых консультаций.

По информации издания, в последние недели стороны вели переговоры по четырем ключевым компонентам возможного соглашения, которое, по оценкам Вашингтона, могло бы приостановить развитие иранской ядерной программы примерно на 15 лет. Одним из центральных вопросов остается прекращение обогащения урана: США изначально предлагали 20-летний запрет, тогда как Иран настаивал на 10-летнем сроке. Американские чиновники допускают, что компромисс может быть найден на уровне 15 лет.

Как отмечает NYT, обсуждения также касаются сокращения запасов обогащенного урана, демонтажа ключевых ядерных объектов Ирана и расширенного допуска международных инспекторов, включая внезапные проверки. По словам собеседников издания, речь пока идет о предварительных параметрах возможной сделки, а дальнейший ход переговоров остается неопределенным на фоне нового обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее Казахстан выразил готовность оказать техническое содействие в вопросе иранской ядерной программы, а также принять высокообогащенный уран.