Азербайджан планирует приобрести около 20 турецких истребителей KAAN к 2035 году. Об этом сообщает портал Turkiye Gazetesi.

Среди потенциальных покупателей истребителя KAAN называются Индонезия, Саудовская Аравия, Испания, Пакистан, Катар, Египет, Малайзия и Сирия. Азербайджан, Малайзия и Сирия уже ведут переговоры с турецкой стороной о возможных поставках, отмечает портал.

В публикации также говорится, что Саудовская Аравия рассматривает закупку порядка 100 самолетов и в настоящее время обсуждает этот вопрос с Анкарой. Кроме того, интерес к KAAN проявляет Испания, которая может приобрести около 60 истребителей.

По данным портала, поставки истребителей в ВВС Турции планируются примерно к 2030 году после завершения двухлетнего этапа интенсивных испытаний.

Напомним, в проекте создания KAAN участвуют Азербайджан, Пакистан и Украина.